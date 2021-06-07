/634954/النواب-يوافق-على-قرض-بقيمة-١٠٨-مليون-يورو-وأخر-بمليون-يورو-لتوصيل-المياه-بالصعيد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠٢١ ) ، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز ۱۰۸ مليون يورو ، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳ ، .

و يأتي الاتفاق المعروض لتمويل برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر الأقصر حيث سيكون هذا البرنامج له أثر كبير على تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر ، لذا فقد جاء الاتفاق محل هذا التقرير بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ لا يتجاوز ۱۰۸ مليون يورو.

و يهدف برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر ( الأقصر ) إلى دعم الإصلاح المستمر للقطاع ، بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكانية الواقعة بالمناطق الريفية بصعيد مصر ، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها ، والمساهمة في زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي المحسنة .

كما وافق المجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة ۲۰۲۱ ، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني المبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو ، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳ .

و يتعلق الاتفاق بتقديم بنك التنمية الإفريقي منحة بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو لجمهورية مصر العربية للمساعدة في تمويل البرنامج وذلك من موارد الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية ، وهو صندوق أنشئ لتوفير التمويل لتنفيذ الأنشطة المؤهلة المصممة التسريع توصيل خدمات إمداد مياه الشرب والصرف الصحي ، ويدار هذا الصندوق بواسطة بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي ، وتلقي منه البنك المساهمات الدورية التي تدفعها الجهات المانحة . و يهدف هذا البرنامج إلى توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في " التجمعات السكانية الواقعة في المناطق الريفية في صعيد مصر " محافظة الأقصر " ، كما يهدف أيضا إلى دعم الإصلاح المستمر للقطاع ، بالإضافة إلى تطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها ، كما أن ذلك سيكون له أثر كبير علي تحسين خدمات الصرف الصحي مما سيؤدي إلى تحسين حياه المواطنين والحد من المخاطر الصحية .