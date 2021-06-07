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أحمد أباظه يطالب وزارة الإسكان الإنتهاء من مشروعات الصرف المتوقفة بالمحافظات«صور»

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/634956/أحمد-أباظه-يطالب-وزارة-الإسكان-الإنتهاء-من-مشروعات-الصرف-المتوقفة-بالمحافظاتصور

طالب النائب احمد فؤاد اباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وزارة الإسكان، بضرورة الإنتهاء من إنشاء محطات الصرف الصحي المتوقفة بعدد من قري محافظات الجمهورية.

قرض بين مصر وبنك التنمية الافريقية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

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5مليار لمحطات الصرف الصحي 

واكد النائب أحمد فؤاد اباظة،وكيل لجنة الشئون العربية، إن وزارة الإسكان بذلت جهود كبيرة لتوفير محطات الصرف الصحبي للمواطنين، ووفرت ما يقرب من  5 مليار جنيه لمحطات الصرف الصحي بمحافظة الشرقية، ولكن هناك قري تم توصيل الصرف الصحي لها منذ 20 عام ، ولكن لم يتم إنشاء محطات الصرف التى ستصرف من خلالها .

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واشار النائب أحمد فؤاد أباظة ، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن قرية الصوة بمركز ابو حماد بمحافظة الشرقية ، تم تخصيص الارض المخصصة لإنشاء المحطة، وتم  نزع ملكية 8 فدادين  لإنشاء المحطة وتوقفت ، مطالبا بسرعة الإنتهاء من إنشاء المحطة لخمة آلاف المواطنين .

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هذا ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم،  برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي،على قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021، بشأن الموافقة علي التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الشاملة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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