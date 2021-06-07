/634957/وكيل-أعمال-محمد-الشناوى-الحارس-مستمرمع-الأهلي-والسولية-يستحق-التقدير

تحدث حازم الحديدى وكيل أعمال محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي، أن اللاعب مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الجارى، مؤكداً أنه من الطبيعي أن يتلقى لاعب بحجم الشناوي عدداً من العروض كل فترة.

وأضاف الحديدى، فى برنامج "بى أون تايم":”ما أثق به أن محمد الشناوي مكمل مع الأهلي ولا يوجد شىء يجعله يفكر فى أى أمر آخر”.

وتابع "الشناوى قال أنا موجود مع الأهلي ولن أتحرك إلا إذا قرر الأهلي أن يناقش الأمر".

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وعن عمرو السولية أختتم قائلاً:"عمروالسولية لاعب كبير ويستحق التقدير، ونحن نسمع مؤخراً عن تجديد عقدة ولكن لماذا نسمع بهذا الكلام الأن".

من ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الأهلى 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام بدون لاعبى المنتخب الأولمبى حيث يبدأ المعسكر الأخير للفراعنة قبل الأولمبياد يوم 6 يوليو المقبل، حيث يخوض المباريات بدون لاعبية الأولمبيين، وذلك بعد إعلان الجدول.

نتيجة مباراة الأهلي مصر للتأمين

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.

كرة طائرة رجال

وتوج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.