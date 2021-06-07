أحمد أباظة لـ دوت الخليج: تقدمنا بطلب عمل جولات خارجية عربية بشأن ملف سد النهضة «فيديو»

/634958/أحمد-أباظة-لـ-تحيا-مصر-تقدمنا-بطلب-عمل-جولات-خارجية-عربية-بشأن-ملف-سد-النهضة-فيديو

قال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أننا نمتلك قيادة سياسية واعية ورشيدة، ونثق في قراراتها لدينا قيادة رشيدة ونثق في قراراتهم، موجها الشكر للرئيس السيسي ولإدارته الحكيمة في إدارة هذه الأزمة والتعامل معها بحكمة.

وأضاف النائب احمد اباظه في تصريحاته لـ موقع دوت الخليج أن الرئيس السيسي لن يفرط في حقوق مصر المائية، مؤكدا على أنه يتم البحث في الوقت الحالي عن حلول سلمية دون التدخل العسكري، ولكن مع استمرار التعنت من قبل إثيوبيا ورفضها الدائم للمفاوضات سيكون هناك إتخاذ قرارات أخرى من قبل مضر.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن مصر تقدر جهود ودعم كل الدول العربية للدولة المصرية، في هذه القضية العامة، والتي تخص الشعب المصري بشكل مباشر، حيث أن الماء ليس حكر على احد ليمنعه عن غيره.

وأشار النائب احمد فوؤاد أباظة إلى أن لجنة الشؤن العربية عقدت أجتماع امس، وتم الإتفاق على عمل مزكرة لرئيس مجلس النواب، من أجل عمل زيارة للدول العربية الشقيقة لشرح وجهة نظر مصر في قضية سد النهضة، فالدولة المصرية هي الحاضنة لأشقائها العرب في جميع مشكلاتهم وازماتهم، ولعل ما قامت به مصر الفترة الاخيرة مع فلسطين من تقديم دعم ومساعدات لها خير دليل على صحة هذا الكلام.