رفع الجلسة العامة بعد الموافقة على اتفاقية قرض ومنحة لصالح الصعيد«صور»

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رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على اتفاقية قرض ومنحة لصالح الصعيد.

القرض بين مصر وبنك التنمية الافريقي

ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال جدول الأعمال، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن:

أ‌- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

مبادرة توصيل مياه الشرب والصرف للمناطق الريفية

ب‌- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

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هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠٢١ ) ، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز ۱۰۸ مليون يورو ، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳.

الصرف الصحي المتكامل

و يأتي الاتفاق المعروض لتمويل برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر الأقصر، حيث سيكون هذا البرنامج له أثر كبير على تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر ، لذا فقد جاء الاتفاق محل هذا التقرير بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ لا يتجاوز ۱۰۸ مليون يورو.