/634960/النواب-يوافق-على-قرض-بقيمة-١٠٨-مليون-يورو-صور

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠٢١ ) ، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز ۱۰۸ مليون يورو ، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳.

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