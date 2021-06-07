/634961/5-توصيات-بتقرير-لجنة-الخطة-والموازنة-عن-الموازنة-العامة-للدولة

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ان تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، تضمن توصية بضرورة تشكيل لجنة من التفتيش المالى بوزارة الماليه لبحث ودراسه مايلى:-

١- القواعد والمعايير التى يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجان التى يتم تشكيلها و المتعلقه بالمشروعات الإنتاجية وكافة اللجان الأخري بالمحافظات. ٢- دراسة مدى اتفاق طبيعه وظائف وخبرات من يتم اختيارهم لعضويه هذه اللجان وموضوعاتها وطبيعة عملها . ٣- الأسس والمعايير التى يتم على أساسها تحديد وتوزيع قيمه المكافآت وغيرها من المبالغ التي تصرف لأعضاء هذه اللجان ومدى إتفاقها مع القرارات والقواعد المنظمه لذلك ومع صحيح القانون . ٤- تحديد المسؤليه تجاه المختصين باختيار اعضاء اللجان وتحديد قيمه المكافآت وغيرها من المبالغ التي تقاضونها حال عدم توافر الشروط المطلوبه لعضويه هذه اللجان. ٥- رد اعضاء اللجان الذين لا تنطبق عليهم شروط عضويتها لاى مبالغ حصلوا عليها نظير هذه العضويه بدون وجه حق. على أن يبدء الفحص بمحافظة سوهاج ثم كافة المحافظات بالتوازي مع ذلك وتوافى لجنة الخطة والموازنة بتقرير شامل فى هذا الخصوص خلال أسبوعين من تاريخه.

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