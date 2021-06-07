/634962/تشريعية-النواب-تبدأ-مناقشة-تأخر-إعلان-نتيجة-مسابقة-الشهر-العقاري-لعام-2016

بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أجتماعها اليوم الإثنين برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

حيث يتم مناقشة كل من طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد إسماعيل، بشأن عدم إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري لعام 2016 حتى الآن.

وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب طه الناظر، بشأن إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري رقم 1 لسنة 2016. وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد جنيدي، بشأن سوء حالة وتهالك مبنى محكمة ناصر.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على اتفاقية قرض ومنحة لصالح الصعيد.

ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال جدول الأعمال، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن: أ‌- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

مبادرة توصيل مياه الشرب والصرف للمناطق الريفية

ب‌- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.