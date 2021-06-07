مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تصادم القطارين

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن خالص التعازى والمواساة لباكستان الصديقة وذوى الضحايا الأبرياء جراء حادث تصادم قطارين بجنوب البلاد مما أسفر عن عشرات الوفيات والجرحى، ومتمنيةً سرعة الشفاء لكل المصابين.





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