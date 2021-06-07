إعانات عاجلة لأسر ضحايا حادث تصادم طريق الداخلة

جدة - نرمين السيد - وكان الحادث وقع نتيجة اصطدام أتوبيس لنقل الركاب وشاحنة متوقفة على الطريق بالقرب من مركز بلاط؛ ما أسفر عن مصرع 7 وإصابة 21 آخرين. ووجه المحافظ - فى بيان اليوم الإثنين - مسئولى مديرية التضامن الاجتماعى بسرعة صرف الإعانات وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر لتجاوز تلك الأزمة، داعياً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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