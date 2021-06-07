جبالي يرفع أعمال الجلسة العامة بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال جدول الأعمال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 2021/3/3، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الأفريقى وصندوق التنمية الأفريقى "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 2021/3/3.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو، الموقع بتاريخ 2021/3/3.

ويأتى الاتفاق المعروض لتمويل برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر الأقصر حيث سيكون هذا البرنامج له أثر كبير على تحسين منظومة الصرف الصحى بمدينة الأقصر، لذا فقد جاء الاتفاق محل هذا التقرير بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو.

ويهدف برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر ( الأقصر ) إلى دعم الإصلاح المستمر للقطاع، بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة فى التجمعات السكانية الواقعة بالمناطق الريفية بصعيد مصر، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالجتها، والمساهمة فى زيادة تغطية خدمات الصرف الصحى المحسنة.

كما وافق المجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقى بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتمانى المبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 2021/3/3.

ويتعلق الاتفاق بتقديم بنك التنمية الإفريقى منحة بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو لجمهورية مصر العربية للمساعدة فى تمويل البرنامج وذلك من موارد الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية، وهو صندوق أنشئ لتوفير التمويل لتنفيذ الأنشطة المؤهلة المصممة التسريع توصيل خدمات إمداد مياه الشرب والصرف الصحى، ويدار هذا الصندوق بواسطة بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقى، وتلقى منه البنك المساهمات الدورية التى تدفعها الجهات المانحة.

ويهدف هذا البرنامج إلى توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة فى "التجمعات السكانية الواقعة فى المناطق الريفية فى صعيد مصر "محافظة الأقصر"، كما يهدف أيضا إلى دعم الإصلاح المستمر للقطاع ، بالإضافة إلى تطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالجتها، كما أن ذلك سيكون له أثر كبير على تحسين خدمات الصرف الصحى مما سيؤدى إلى تحسين حياه المواطنين والحد من المخاطر الصحية.