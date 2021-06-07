فيديو.. وزير الأوقاف يوضح الفرق بين «أمس» و«الأمس»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال فيديو نشر على القناة الرسمية لوزير الأوقاف على موقع "يوتويب".

وضرب وزير الأوقاف مثلا بالفرق بين كلمتى "أمس" و"الأمس"، موضحا أن كلمة "أمس" تعنى اليوم الذى سبق اليوم الحالى، فلو أو اليوم هو الإثنين، يكون أمس هو يوم الأحد وهكذا.



أما عن كلمة "الأمس"، فقال وزير الأوقاف إنها تطلق على أى يوم من الأيام الماضية.