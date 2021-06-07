الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق أحدث مبادرات «NTA Interns»

جدة - نرمين السيد - ويستهدف البرنامج إتاحة الفرصة لحديثى التخرج من الاستفادة بالتدريب فى فترة الصيف، لاكتساب الخبرات التى تساعدهم فى الحصول على فرص عمل أفضل، نتاج التعاون المثمر بين الأكاديمية ومختلف الجامعات المصرية، لتحقق الأكاديمية بذلك خطوات هامة فى مجال تطوير العنصر البشرى فى الدولة المصرية، من خلال تطوير النشأ فى مرحلة عمرية أكثر حداثة من المراحل المستهدفة فى البرامج الأخرى التى تقدمها.

بدأت فعاليات اليوم الأول لـ 22 متدرب كدفعة أولى بحضور جلسة تعريفية بعنوان "الأكاديمية الوطنية للتدريب المشروع القومى لبناء الإنسان"، إذ تم توضيح رؤية ورسالة الأكاديمية وكيفية نشأتها والخدمات التى تقدمها وشراكاتها الدولية، ثم قام ممثلين عن الإدارات بشرح الدور والمهام التى تقوم بها الإدارات المختلفة، ثم تم اصطحابهم فى جولة تفقدية داخل مبانى وأروقة الأكاديمية.

وحرصت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، على لقاء المتدربين فى يومهم الأول، وتحدثت إليهم فى حوار مفتوح عن المتوقع من التدريب العملى والهدف منه، مؤكدة اختلاف هذا البرنامج عن جميع البرامج التدريبية التى تقدمها الأكاديمية.

وقالت: "هو برنامج عملى لتأهيل الشباب إلى سوق العمل، وتوجد فجوة بين احتياج سوق العمل والمهارات الموجودة لدى الخريجين من الشباب"، مؤكدة أن الأكاديمية ليست بوابة للتعيين ولا لشغل منصب قيادى، لكن منهجية التدريب لدى الأكاديمية تسمح بتنمية المهارات القيادية والإدارية لتكوين شخصية متكاملة لدى جميع الخريجين بمختلف البرامج، لذلك تتلقى الأكاديمية بصفة مستمرة طلبات من متخذى القرار والمسؤولين بالدولة بالاستعانة بخريجين الأكاديمية.

وسبق إطلاق البرنامج تواصلًا من الأكاديمية الوطنية للتدريب مع جميع الجامعات المصرية فى كافة أنحاء الدولة، لموافاتها ببيانات الطلاب المرشحين من قبلهم لتلقى تدريبًا عمليًا داخل الأكاديمية، إذ لاقى ذلك ترحابًا كبيرًا من رؤساء الجامعات، وبالفعل تم إرسال البيانات، وتمت داخل الأكاديمية مراحل التصفية والاختيار والتى شملت اختبارات لغات ومعلومات عامة وسمات شخصية، ثم المقابلات الشخصية.

ومن المقرر أن تكون مدة التدريب 3 أشهر حتى أغسطس المقبل، وينقسم البرنامج التدريبى إلى 3 مراحل، تبدأ بالبرنامج التحضيرى إذ سيتم تعريف المتدربين بالأكاديمية الوطنية وأنشطتها والمهام التى تقوم بها، وكذلك مهام الإدارات المختلفة بهيكلها التنظيمى، يلى ذلك البرنامج التدريبى العملى حيث سيتم توزيعهم على جميع الإدارات للبدء فى التدريب واكتساب الخبرات، ثم يأتى البرنامج الختامى والذى سيتم فيه تقييم كامل للخبرات والمعارف المكتسبة للطلبة المتدربين فى كافة المجالات التى خاضوها فى الأكاديمية، وتقييم شخصياتهم لتحديد أوجه القوة ومناطق التطوير، وسيتم وضع مخطط تطوير ذاتى لكل متدرب، ليعمل عليه بعد انتهاء البرنامج، وسيتسلمون شهادات التدريب، وكل ذلك سيتم تحت إشراف مديرى الإدارات بالأكاديمية.