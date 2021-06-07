وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليابانى عدد من الملفات الإقليمية والدولية

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره وزير الخارجية اليابانى موتيجى توشيميتسو، إذ تناول الجانبان سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر واليابان فى العديد من المجالات، فضلا عن آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية.





وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن الوزير موتيجى توشيميتسو أبدى اهتماما بالاستماع إلى رؤية مصر إزاء الأوضاع بالمنطقة وفى مقدمتها التطورات الأخيرة بالقضية الفلسطينية، إذ أعرب عن تقدير بلاده للدور المصرى مثمناً جهودها المتواصلة مؤخراً فى هذا الشأن، وصولاً إلى وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته. واستعرض الوزير شكرى التحركات والاتصالات المصرية فى هذا الصدد، فضلاً عن ملف إعادة الإعمار ودعم جهود التنمية فى سائر الأراضى الفلسطينية، مشيرا أيضا إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل إحياء المسار السياسى من خلال إطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، خصوصا وأن التطورات الأخيرة برهنت على محورية القضية الفلسطينية وخطورة استمرارها دون التوصل لحل عادل وشامل للنزاع وفقا لمحددات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين. وأضاف المتحدث الرسمى أن المباحثات تضمنت أيضاً التباحُث حول سبل مواصلة الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر واليابان، كما اتفقا على مواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة من أجل استمرار التنسيق بين الجانبين فيما يخص الملفات الثنائية والإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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