البرلمان يوافق على قرض بـ ١٠٨ ملايين يورو لتطوير الصرف الصحي بالصعيد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠٢١ )، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز ۱۰۸ مليون يورو، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳.

ويأتي الاتفاق المعروض لتمويل برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر الأقصر حيث سيكون هذا البرنامج له أثر كبير على تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر ، لذا فقد جاء الاتفاق محل هذا التقرير بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ لا يتجاوز ۱۰۸ مليون يورو.

ويهدف برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر «الأقصر» إلى دعم الإصلاح المستمر للقطاع ، بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكانية الواقعة بالمناطق الريفية بصعيد مصر، وتطويرعمليات تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها ، والمساهمة في زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي المحسنة.

كما وافق المجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة ۲۰۲۱ ، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني المبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو ، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳ .

ويتعلق الاتفاق بتقديم بنك التنمية الإفريقي منحة بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو لجمهورية مصر العربية للمساعدة في تمويل البرنامج وذلك من موارد الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية ، وهو صندوق أنشئ لتوفير التمويل لتنفيذ الأنشطة المؤهلة المصممة التسريع توصيل خدمات إمداد مياه الشرب والصرف الصحي ، ويدار هذا الصندوق بواسطة بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي ، وتلقي منه البنك المساهمات الدورية التي تدفعها الجهات المانحة .

ويهدف هذا البرنامج إلى توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في " التجمعات السكانية الواقعة في المناطق الريفية في صعيد مصر " محافظة الأقصر " ، كما يهدف أيضا إلى دعم الإصلاح المستمر للقطاع، بالإضافة إلى تطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها ، كما أن ذلك سيكون له أثر كبير علي تحسين خدمات الصرف الصحي مما سيؤدي إلى تحسين حياه المواطنين والحد من المخاطر الصحية.