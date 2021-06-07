الإمام الأكبر يثني على نشاط السفير التايلاندي مع أبناء وطنه الدارسين بالأزهر

أثنى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم خلال لقائه السفير بوتابورن إيوتوكسان، سفير مملكة تايلاند بالقاهرة، بمشيخة الأزهر، بنشاط السفير وتفاعله مع أبناء وطنه الدارسين في الأزهر، والفعاليات التي تنظمها السفارة داخل مدينة البعوث الإسلامية.

وقال شيخ الأزهر ،في بيان اليوم، إن الإمام الأكبر أكد اعتزاز الأزهر بطلابه وخريجيه، مؤكدا أن الأزهر لن يتأخر أبدًا في تقديم كل أوجه الدعم لجميع الطلاب.

من جانبه، وجه السفير التايلاندي الشكر إلى الإمام الأكبر على رعايته لأبنائه الوافدين واستقباله لهم دائمًا في مكتبه وفي منزله بالأقصر، وهذا يزيدهم حبًا وفخرًا بانتمائهم لهذه المؤسسة، ويعكس عالمية الأزهر وانفتاحه.

كما ناقش السفير مع شيخ الأزهر إعادة توزيع المنح الدراسية المقدمة لطلاب تايلاند بين الكليات الشرعية والعربية والعلمية، وهو ما رحب به الإمام الأكبر .. وقال إن تخصيص المنح يكون حسب ما يخدم مصلحة الدولة الموفدة للطلاب.