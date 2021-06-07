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أحمد العوضي يوافق على قانونين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب«صور وفيديو»

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/634947/أحمد-العوضي-يوافق-على-قانونين-بالترخيص-لوزير-البترول-للبحث-والتنقيبصور-وفيديو

وافق النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على مشروعي قانونين يتيح لوزير البترول الترخيص و عقد اتفاقيات مع الشركات المصرية، للتنقيب والبحث عن البترول فى الصحراء الشرقية،لمدة 6 سنوات تبدأ  3 سنوات ثم تجدد ل3 سنوات اخري، و يلغي العقد فى حالة عدم اكتشاف اي  مواد بترولية.

 

وثمن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الطفرة التي حدثت فى قطاع البترول من خلال الاكشافات البترولية والغاز الطبيعي فى المنطقة ، لافتا إلى أن هذا كان بمثابة ثمرة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعوية. 

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هذا ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي،على  قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021، بشأن الموافقة علي التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الشاملة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020.

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كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، على مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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