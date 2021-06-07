ضحية «لقمة العيش».. دوت الخليج ينشر القصة الكاملة لمقتل بائع كبدة بالسلام

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لا تزال جريمة مقتل بائع كبدة بمنطقة السلام فى محافظة القاهرة، هى محور حديث العديد من المواطنين المتعاطفين مع الشاب الذى لقى مصرعه نتيجه التعدى عليه بالأسلحة البيضاء من قبل آخرين فى موقف للسيارات.

تفاصيل الحادث يسردها دوت الخليج فى التقرير التالى، والتى بدأت عندما اعترض شخصان لهما معلومات جنائية لدى الأمن، على وجود الشاب أمجد بائع الكبدة فى الموقف، ولرفضه محاولاتهم للنزوح عن المكان المُحدد فى الموقف، ترصدوا له للنيل منه.

«حق أمجد فين».. هشتاج يهز منطقة السلام للقصاص من قتلة بائع كبدة

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على القاتل الأول الذى أعترف بصحة الواقعة، بينما تمكن الآخر من الهروب وجارِ البحث عنه، ومن ثم قررت النيابة العامة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إنهاء التحريات بشأن الواقعة وضبط المتهم الثاني الهارب.

أهالى منطقة السلام: الشاب أمجد تمسك بحقه فى البيع وجزاته كانت القتل

سرعان ما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي، الذى أبدى روادها تقديم التعاطف الكامل مع القتيل، حيث قاموا بترويج هشتاج « حق أمجد لازم يرجع» مطالبين بضرورة إجراء أقسى عقوبة على المتهمين الذين تخلوا عن كافة المشاعر الإنسانية وقتلو الشاب أمجد، الذى كان يحاول اكتساب رزقه الحلال.

وكان المتربصين بالشاب أمجد قد افتعلوا معه الكثير من الخلافات لرغبتهم فى نزوحه عن الموقف، وبعد محاولات كثيرة من الشد والجذب بينهما، قاما بقتله غدرًا، الأمر الذى دفع الكثير من المواطنين منادة الأجهزة الأمنية للإمساك بالفاعل.

أهالي مدينة السلام أطلقوا على عدد من الجروبات هشتاج «حق أمجد لازم يرجع» وآخر «حق الشقيان أمجد فين»، وقاموا بنشر صور للضحية بكثافة، كما قاموا بنشر صور المتهم بقتله، معلنين تضامنهم مع أهل القتيل، ورغبتهم في تحقيق القصاص العادل من قاتله.

ووفقًا لما ذكره العديد من المواطنين بمنطقة السلام، فقد أكدوا حُسن خُلق الشاب أمجد الذى لقى مصرعه، نتيجة تمسكه بحقه فى الاسترزاق والاستمرار فى البيع للزبائن.