/634965/أزمة-جديدة-تضرب-الترجي-التونسي-قبل-مواجهة-الأهلي-بنصف-النهائي-افريقيا

كشفت تقارير تونسية اليوم الاثنين، عن تمرد بعض لاعبى فريق الترجى الرياضى قبل مواجهة الأهلى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأوضحت التقارير الصحيفة:” فإن هناك 5 لاعبين من الترجى الرياضى تقدموا رسمياً بشكوى إلى لجنة النزاعات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم أو بفسخ العقد.

وكيل أعمال محمد الشناوى: الحارس مستمرمع الأهلي.. والسولية يستحق التقدير

وأشارت الصحيفة أن اللاعبين الخمسة هم "فادى بن شوق، والثلاثى الجزائرى محمد أمين توغاى، عبد الرؤوف بن غيث، عبد الرحمان مزيان، إضافة إلى الليبى حمدو الهونى، مؤكدة أن اللاعب ماهر بالصغير أيضاً رفض التدريب مع المجموعة منذ نهاية مباراة الفريق ضد شباب بلوزداد الجزائري، احتجاج على عدم مشاركته فى المباريات السابقة إضافة إلى أنه سيغادر رسمي الفريق إثر نهاية عقده يوم 30 يونيو الجاري.

من ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها يوم 19 في تمام الساعة التاسعة مساءً، علي ملعب رادس.

ويخوض فريق الأهلى 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام بدون لاعبى المنتخب الأولمبى حيث يبدأ المعسكر الأخير للفراعنة قبل الأولمبياد يوم 6 يوليو المقبل، حيث يخوض المباريات بدون لاعبية الأولمبيين، وذلك بعد إعلان الجدول.

نتيجة مباراة الأهلي مصر للتأمين

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.

كرة طائرة رجال

وتوج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.