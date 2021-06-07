/634966/دون-خسائر-بشرية-السيطرة-على-حريق-ضخم-داخل-مصنع-بلاستيك-في-العبور

تمكنت الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الإثنين 7 يونيو 2021، من السيطرة على حريق إندلع داخل مصنع للبلاستيك بمنطقة إسكان الشباب بالعبور.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

تفاصيل الحريق

تعود تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بإندلاع حريق ضخم في مصنع للبلاستيك بمنطقة إسكان الشباب بالحى الأول بمدينة العبور، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.

وفي سياق اخر منذ قليل إندلع 4 حرائق في محافظة قنا، ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ، تحت إشراف العقيد هاني الأتربي، دون خسائر بشرية.

البداية

وكان تلقى مدير أمن قنا اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا، بإندلاع حريق داخل مخبز سياحي ملك المواطن رأفت علي خليفة، ببندر قفط، وآخر داخل حوشين أسفر عن نفوق مواشي ومخلفات بنجع الزنيقة قرية أبودياب شرق، في دشنا، وآخر بنشوب حريق في مخلفات زراعية بقرية المحروسة التابعة لدائرة مركز قنا، وحريق بقرية السليمات مركز أبوتشت داخل مزرعة نخيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة والحماية المدينة إلى الـ 4 حرائق. وتم السيطرة على الحرائق الأربعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لهم.