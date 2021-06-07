/634967/قضية-سفاح-الجيزة-دفاع-المتهم-يطعن-على-حكم-إعدامه-لاتهامه-بقتل-فتاة-بالإسكندرية

تقدم دفاع المتهم قذافى فراج الشهير إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، اليوم الإثنين 7 يونيو 2021، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإعدام موكله من محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، بتهمة قتل الضحية وهى سكرتيرته تدعى "سيدة" عمدا ودفنها تحت منزل في منطقة العصافرة.

وكان تقدم محامي المتهم" سفاح الجيزة"، بطعنين أمام محكمة النقض في قضيتي اتهامه بقتل صديقه، وشقيقة زوجته، على الحكمين الصادرين بحقه بالإعدام شنقًا في القضيتين.

وصدر بحق المتهم 3 أحكام بالإعدام، طعن على اثنين منهما وتم الطعن على الحكم الثالث في قضية اتهامه بقتل فتاة في الإسكندرية.

ولا يزال يحاكم " سفاح الجيزة" في قضية رابعة بتهمة قتل زوجته "فاطمة زكريا"، وأجلتها محكمة جنايات الجيزة إلى جلسة 23 سبتمبر المقبل، وقررت عرضه على مستشفى الأمراض النفسية بناء على طلب محاميه.

الطبيب الشرعي

كان المحامي العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، المستشار أشرف المغربي، قرر ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المجنى عليها، والأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث، وسرعة تكليف الطب الشرعي بأخذ عينة البصمة الوراثية "DNA" من جثة المجني عليها وأشقائها لمطابقتها.

تمثيل الجريمة

وحضر المتهم مرتديا "بدلة السجن والكمامة" وبدأ في تمثيل جريمته بداية من تحركه في الشارع وصولًا إلى المخزن والإمساك وخنق الضحية ودفنها تحت المنزل، والإرشاد عن مكان الجثة وتم استخراجها في حالة تحلل كامل "هيكل عظمي"، وذلك بحضور فريق من النيابة وضباط من إدارتي البحث الجنائي بمديرتي أمن الجيزة والإسكندرية.

كانت أجرت في وقت سابق نيابة المنتزه ثان ، تحقيقات فى القضية رقم 2340 لعام 2020 قسم شرطة ثان المنتزه، مع المتهم، وذلك في واقعة اتهامه بقتل إحدى ضحاياه ودفن جثتها في مخزن بمنطقة العصافرة قبل 3 سنوات.

واصطحب فريق من نيابة المنتزه المتهم" سفاح الجيزة" بقتل 4 ضحايا "صديقه و3 سيدات"، إلى مخزن بشارع وهران في منطقة العصافرة وسط حراسة مشددة، لتمثيل جريمة قتل إحدى ضحاياه ودفن جثته بالمخزن المشار إليه بالإسكندرية.

ومثل المتهم الشهير بـ" سفاح الجيزة"، أمام النيابة جريمته وكيفية ارتكابها بعد استدراج المجني عليها "سيدة" إلى المخزن المشار إليه، والتخلص منها لكثرة مطالبتها له برد مبلغ 45 ألف جنيه كان أخذها منها بحجة تأثيث مسكن الزوجة بعدما وعدها بالزواج.