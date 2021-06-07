امتحانات الثانوية العامة والدبلومات 2021.. تطعيم 300 ألف معلم بمصل كورونا

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بدأت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، في تنفيذ خطة واسعة النطاق بالتعاون وزارة الصحة لتطعيم العاملين في كنترولات الثانوية العامة وكنترولات التعليم الفني، استعدادا لامتحانات الشهادة الثانوية و الدبلومات الفنية بنظام 3 و5 سنوات.

وكشفت مصادر " لتحيا مصر" أن عدد المعلمين المتوقع حصولهم علي اللقاح خلال الشهر الحالي يصل إلي 300 ألف يشارركون في امتحانات الثانوية العامة و الدبلومات منهم 200 ألف يراقبون ويشاركون في امتحانات الدبلومات الفنية وما يقرب من 100 ألف في امتحانات الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة 2021

وتشمل الخطة الوزارة بالنسبة للتعليم الثانوي تشمل تطعيم العاملين في كنترولات الرئيسية في القاهرة والاسكندرية و المنصورة و أسيوط و 11 لجنة النظام والمراقبة التابعة لها بلقاح " استرازينكا " لمواجة الكورنا" وذلك في أطار الاجراءات الاحترازية الوقائية من تداعيات جائحة فيروس كورونا ، مع تحديد مدرسة أو أكثر كمراكز للتطعيم في كل إدارة.

وفي التعليم الفني، بدأ قطاع التعليم الفني في تنفيذ خطة التعطيم بلجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات البالغ عددها 24 لجنة، بالاضافة عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات البالغ عددها 23 لجنة، علاوة علي العاملين في 39 مركز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، قال مدير إدارة البساتين و دارالسلام عبد العزيز حسن، بشأن تطعيمات المشاركين في أعمال الثانوية العامة، حيث يتم حاليا تطعيم جميع الأعضاء المشاركين في امتحانات الثانوية بواقع كل يوم مدرسة أو مدرستين بحسب الاعداد المذكورة بكل مدرسة.

مصل كورونا

أوضح أنه يتم تلقيح المعلمين بلقاح استرازينيكا المسموح به في مصر ، موضحا أنه أخذ اللقاح وهو بحالة جيدة ويمارسه عمله بمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية واستعدادات الثانوية العامة بشكل طبيعي موضحأ أن المستهدف من التطعيم من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في لجنته للثانوية العامة عددهم 721 معلم.

وأضاف أن إدارة البساتين ودار السلام ، حددت المركز الرئيس للتطعيم مدرسة الشيماء الثانوية بنات لمدارس ( محمد امين الراعي ، اسماء بنت أبي بكر، عاطف السادات الثانوية بنات) والنسبة للعاملين في مدرسة حمزة بن عبد المطلب ومدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات سيكون مركز التطعيم ( مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات ).

وفي محافظة قنا، تلقي اليوم وكيل وزارة التربية و التعليم الدكتور خالد صبري مصل كورونا، مع بداية انطلاق حملة التطعيم للمشاركين في أعمال الامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.