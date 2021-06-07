الأرصاد: غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 33

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الثلاثاء حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية حارعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 33 20

الاسكندرية 29 18

وادى النطرون 31 19

طنطا 33 20

شبين الكوم 33 20

دمنهور 31 19

بلطيم 29 19

مطروح 29 17

السلوم 33 19

سيوة 36 18

بورسعيد 29 20

دمياط 28 19

الزقازيق 33 20

المنصورة 33 20

الاسماعيلية 34 19

السويس 33 20

العريش 30 19

رفح 29 19

رأس سدر 32 21

نخل 31 16

نويبع 35 25

طابا 32 21

كاترين 32 17

الطور 31 24

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 26

مرسى علم 35 24

الفيوم 34 21

بنى سويف 35 21

المنيا 35 20

أسيوط 36 21

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 41 24

أسوان 41 25

ادفو 41 25

أبوسمبل 39 24

الوادى الجديد 38 24

شلاتين 37 26

ابو رماد 36 26

حلايب 34 27

رأس حدربة 34 26 أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: العظمى الصغرى

مكة 43 29

المدينة 46 33

الرياض 44 28

المنامة 39 32

ابوظبى 39 30

الدوحة 44 34

الكويت 45 31

دمشق 35 14

بيروت 27 25

عمان 30 17

القدس 25 18

غزة 28 19

بغداد 41 24

مسقط 34 32

صنعاء 29 18

الخرطوم 41 30

طرابلس 26 19

تونس 29 19

الجزائر 23 19

الرباط 27 17 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: العظمى الصغرى

انقرة 25 12

اسطنبول 23 16

اسلام اباد 42 28

نيودلهى 43 29

جاكرتا 33 25

بكين 30 21

كوالالمبور 33 25

طوكيو 30 20

اثينا 28 18

روما 25 15

باريس 25 14

مدريد 34 18

برلين 26 14

لندن 23 13

مونتريال 32 21

موسكو 23 15

نيويورك 32 22

واشنطن 33 23

نواكشوط 28 21

اديس ابابا 27 12

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