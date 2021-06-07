جدة - نرمين السيد - أثنى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم خلال لقائه السفير بوتابورن إيوتوكسان، سفير مملكة تايلاند بالقاهرة، بمشيخة الأزهر، بنشاط السفير وتفاعله مع أبناء وطنه الدارسين فى الأزهر، والفعاليات التى تنظمها السفارة داخل مدينة البعوث الإسلامية.





وأكد أحمد الطيب اعتزاز الأزهر بطلابه وخريجيه، وأن الأزهر لن يتأخر أبدًا فى تقديم كل أوجه الدعم لجميع الطلاب.

من جانبه، شكر السفير التايلاندى الإمام الأكبر على رعايته لأبنائه الوافدين واستقباله لهم دائمًا فى مكتبه وفى منزله بالأقصر، وهذا يزيدهم حبًا وفخرًا بانتمائهم لهذه المؤسسة، ويعكس عالمية الأزهر وانفتاحه. كما ناقش السفير مع شيخ الأزهر إعادة توزيع المنح الدراسية المقدمة لطلاب تايلاند بين الكليات الشرعية والعربية والعلمية، وهو ما رحب به الإمام الأكبر، وقال إن تخصيص المنح يكون حسب ما يخدم مصلحة الدولة الموفدة للطلاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمام الأكبر يثنى على نشاط سفير تايلاند مع أبناء وطنه الدارسين بالأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.