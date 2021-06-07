«تنظيم الإعلام» يناقش خطة الاحتفال بذكرى 30 يونيو وتنصيب الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة كرم جبر، وبحضور عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.





وناقش الاجتماع الخطة الاعلامية للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو والذكرى السابعة لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية.

وتم الاتفاق على وضع بنود الخطة أمام جميع وسائل الإعلام للاستعانة بها لمن يشاء إذ تتضمن خطوطا عريضة للإنجازات الكبيرة التى تحققت فى السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة وآلية التنفيذ، ويتم نشر الخطة على صفحات الجهات الثلاثة، مع التأكيد على حرية وسائل الإعلام الأخذ بما ورد فيها من عدمه.

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