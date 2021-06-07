بدء المرحلة الثانية من تدريب العاملين بقناة السويس بالأكاديمية الوطنية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن بدء المرحلة الثانية من برنامج تدريب قيادات هيئة قناة السويس، بدأ البرنامج التدريبى يوم 30 مايو ليستمر لمدة 10 أيام، وتأتى تلك المرحلة استكمالًا للمرحلة الأولى من البرنامج والتى تم تنفيذها بالأكاديمية الوطنية للتدريب فى نهاية يناير ومطلع فبراير من العام الحالى.





وعن البرنامج، صرحت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية أن البرنامج التدريبى للعاملين بهيئة قناة السويس مصمم خصيصًا ليحقق عدة أهداف منها اكتساب المتدربين للعديد من المهارات التسويقية والقيادية والإدارية، مؤكدة أن تلك المهارات سوف تنعكس على عملهم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن هيئة قناة السويس تعد أحد أكبر الهيئات التى تدر دخلًا اقتصاديًا لمصر، ولذلك فإن تنمية المهارات بها يمثل أهمية كبرى، ويعكس عمق النظرة المستقبلية لقيادة الهيئة التى تدعم تطوير العنصر البشرى باعتباره أصلًا من الأصول الهامة، مشيرة إلى أن هناك تعاون كامل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة قناة السويس فى عدة جوانب منها البرامج التدريبية والزيارات الميدانية لمتدربى برامج الأكاديمية.

وصُمم البرنامج لـقيادات هيئة قناة السويس ليتماشى مع طبيعة عملهم؛ سعيًا لتطوير وتنمية المهارات الشخصية والقيادية والإدارية لديهم بالإضافة إلى الجوانب الفنية ذات الصلة الوثيقة بالتسويق وإدارة العلاقات العامة والتنمية المستدامة والإدارة والقيادة، وأيضًا تطوير الجوانب المعرفية الخاصة بتحليل أنواع المعلومات واستخدامها والتوعية التكنولوجية والأمنية، علاوةً على ذلك التعريف برؤية مصر 2030 وبآليات التميز المؤسسى.

يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج أرتكزت على عدة مهارات منها التفاوض وحل المشكلات واتخاذ القرار والعرض والتقديم، وأيضًا الذكاء العاطفى والاجتماعى والتفكير الإبداعى، فضلًا عن إدارة الأعمال الدولية والعلاقات الخارجية وأهم القضايا الراهنة وتحليل البيانات وطرق عرضها.