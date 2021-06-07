المتحف الكبير: الانتهاء من تثبيت جميع القطع الثقيلة بالبهو والدرج العظيم

جدة - نرمين السيد - قال اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، إنه تم الانتهاء بنسبة 100% من تثبيت القطع الأثرية بالبهو والدرج العظيم، وجارى حاليًا أعمال الترميم الدقيق لها.





وأشار مفتاح - فى تصريح اليوم الإثنين - إلى أنه تم الانتهاء من تثبيت جميع نوافذ (فترينات) عرض كنوز الملك توت عنخ آمون والبالغ عددها 107 نوافذ (فترينات) قادمة من ألمانيا وإيطاليا، فى أماكن عرضها النهائى داخل القاعات الخاصة به، وعرض أكثر من 65% من كنوز الملك الشاب داخل 65 نافذة (فاترينة) منها. وأوضح أن تصميم ومستوى العرض المتحفى بقاعة الملك توت عنخ آمون سوف يضاهى قاعات كبرى المتاحف العالمية، بل سيجعلها من أجمل قاعات العرض فى العالم.

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