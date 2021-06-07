بعد مواجهات أمنية بالدقهلية.. استشهاد شرطي ومقتل عنصرين إجراميين

استشهد شرطي بمديرية أمن الدقهلية خلال مشاركته في مأمورية لضبط مرتكبة واقعة قتل.

جاء ذلك عقب تمكن الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبى واقعة قتل (لأحد الأشخاص له معلومات جنائية - بدائرة مركز دكرنس) وهما (اثنين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية وسبق إتهامهما فى عدد "17" قضية أبرزهم "مخدرات ، سرقة، ضرب").

وعقب استهدافهما بمكان اختبائهما بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن استشهاد أحد أفراد الشرطة "من قوة مديرية أمن الدقهلية"، ومصرع العنصرين الإجراميين وعٌثر بحوزتهما على " بندقية آلية، بندقية خرطوش، كمية من الطلقات النارية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.