/634968/ممدوح-عباس-الأتربي-بعد-دعم-الزمالك-بـ70-مليونا-فتح-الخزائن

كشف ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن تفاصيل القرض الذي حصل عليه الأبيض مؤخرا، وتبلغ قيمته 70 مليون جنيه.

وقال عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الأتربي يتعرض لحملة ممنهجة بداعي أنه فتح خزائن البنك لنادي الزمالك وأقرضه 70 مليون جنيه، والحقيقة أن الأتربي لا يمكن أن يتجاوز حدود سلطاته واختصاصاته كرجل بنكي محترف".

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ونايع "نادي الزمالك تم إقراضه بضمان الاشتراكات السنوية وبموافقة الجهات المسئولة في وزارة الشباب والرياضة، وللعلم فإن الاشتراكات السنوية في نادي الزمالك تتجاوز 250 مليون جنيه".

وأختتم: "شكراً محمد الأتربي وهو يفتح أبوابه لنادي الزمالك أو أي فريق آخر بالضمانات البنكية المنصوص عليها".

صعد الجهاز الفني كل من، رضا العميد ومحمد حسام بيسو ومحمد قنديل وحمدي علاء وحاتم محمد وياسين مرعي، بخلاف يوسف أسامة وحسام عبد المجيد و أسامة فيصل وسيف جعفر الذين وأحمد نادر السيد والسيد عطية الذين تم تصعيدهم من قبل.

موعد مباراة الزمالك ضد أسوان

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن ناحيه اخري يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لحين استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ضغط الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مران أمس على الجانب البدني للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية، كما عقد عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء أمس السبت، وذلك من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية .

موقف فرجاني ساسي من الإصابة

ووضح رئيس الجهاز الطبي للمنتخب التونسي أن فرجان ساسي سيكون متواجد مع الفريق بعد أن يستأنف نسور قرطاج تدريباته غدا الإثنين استعدادا للمباراة الودية الثانية والمقرر إقامتها مساء الجمعة أمام منتخب الجزائر.