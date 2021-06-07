موقع وزارة الصحة لتسجيل اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مصر

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أطلقت وزارة والصحة والسكان الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، وطالبت الوزارة جميع المواطنين بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، كما أطلقت الوزارة خط ساخن يمكن الاستعانة به حال ايجاد مشاكل أو عوائق أثناء التسجيل للحصول على اللقاح، حيث خصصت الوزارة وحدة صحية داخل كل مستشفى لاستقبال المواطنين ومساعدتهم لإدخال بياناتهم بطريقة صحيحة.

موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا

كما نشرت وزارة الصحة المصرية طريقة التسجيل على الموقع للحصول على لقاح فيروس كورونا كما يلي:

- إدخال الاسم الرباعي.

- إدخال السن والتاريخ المرضى.

- إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- تدوين الكود في الخانة المحددة.

- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- تحميل أي شهادات مرضية للمواطن.

- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح.

- يصل الرقم في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

الاعراض الجانبية

وقالت الوزارة أنّ جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعٍ لقلق المواطنين، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية بسيطة وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة موضع التطعيم أو أو صداع ويزول من تلقاء نفسه في غضون يومين ولا يستدعي الذهاب لطبيب.

استرازينيكا وسينو فارم

وأوضحت وزارة الصحة الفرق بين الجرعتين الخاص بلقاحي «سينوفارم وأسترازنيكا»، موضحة أنّ الفرق بين الجرعتين للقاح سينوفارم 21 يوما، أما الثاني أسترازنيكا 3 أشهر، وقالت الوزارة أنّ درجة فعالية لقاح استرازينيكا تصل إلى 79% وتعمل على الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا وتخفف من حدة الأعراض وتجعلها بسيطة أو متوسطة بدلا من خطيرة أو حادة، لافتة إلى أنّ الفرق بين الجرعتين «الأولى والثانية» يصل إلى 3 أشهر.

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هذا و تستكمل وزارة الصحة، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة تطورات الموقف الوبائي ، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من كل الأمراض المعدية، كما طالبت المواطنين حال ظهور أي أعراض بالذهاب للمستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أنّ الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أنّ جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.