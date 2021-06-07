/634975/بالأسماء--ارتفاع-عدد-ضحايا-حادث-وادي-النطرون-إلى-7-أشخاص

وقع حادث تصادم مروع بالوادي الجديد مساء الأحد 6 يونيو 2021، بين سيارتين شاحنة وأتوبيس نقل ركاب كان متجه من الخارجة للداخلة، على طريق الخارجة- الداخلة، وبالقرب من مركز بلاط، ما نتج الحادث عن وفاة 5 أشخاص وإصابة أكثر 20 شخصًا آخرين من ركاب الأتوبيس والشاحنة.

ارتفاع عدد الضحايا

ارتفع عدد ضحايا حادث أتوبيس الوادي الجديد، إلى 7 قتلى، بعد وفاة شخصين من المصابين متأثرين بجراحهم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين أتوبيس تابع لشركة الصعيد للوجه القبلي، كان يستقله الركاب عائدين من محافظة أسيوط إلى محافظة الوادي الجديد، إلا أنّ السائق "غفل"، خلال قيادته فجأة دون أن يشعر، فاصطدم بسيارة نقل ثقيل "تريلا" متوقفة على جانب الطريق بعد قرية الزيات إتجاه قرية تنيدة بنطاق مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، مما تسبب في مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 حتى الآن.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية أسماء الضحايا

وهم" جمعة عبد الباسط سائق الاتوبيس ومقيم بمركز الخارجة، وسماح أحمد بخيت 30 عامًا، ومقيمة موط، ورحمة جبالي عيسى 60 عامًا، ومقيمة موط، ومحمود عماد عبدالله 22 عامًا مجند من محافظة سوهاج كان عائداً من سوهاج إلى الوادي الجديد لأداء خدمته العسكرية، وأمينة محمود سنوسي مقيمة قرية الشيخ والي بمركز الداخلة، والمهندس أحمد يماني مدير محطة الصرف الصحي التابعة لمشروع الصندوق المصري السويسري ومقيم قرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة، وحمدي حامد، 20 عامًا ومقيم قرية الهنداو مركز الداخلة

وجرى نقل المصابين والجثث إلى مستشفى الداخلة المركزي، بواسطة 23 سيارة إسعاف، فيما تشهد مستشفى الداخلة حالة من الاستنفار لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، لـ 20 مصاباً في حادث اتوبيس الوادي الجديد بينهم حالات خطرة.

كما ناشدت المستشفى أهالي الداخلة بسرعة التوجه إلى المستشفى والتبرع بالدم لصالح مصابي حادث اتوبيس الوادي الجديد لإنقاذ حياتهم، نظراً لحاجة الكثير منهم إلى أكياس دم من مختلف الفصائل.

ويتابع محافظ الوادي الجديد اللواء محمد زملوط محافظ ، واللواء محمد توفيق مدير الأمن تداعيات الحادث أولاً بأول، كما أنها انتقلوا إلى موقع الحادث فور وقوعه للوقوف على أسبابه ومتابعة نقل المصابين وانتشال الجثث.