اقتصادية النواب تناقش فرض ضريبة قيمة مضافة على النولون البحرى للسلع الأساسية «صور»

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ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد سمير اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب ابانوب عزت بشأن اللائحة الصادرة من مصلحة الجمارك ممثلة فى غرفة الملاحة حول المنشور المرسل إلى الموانى المصرية، بضرورة تحصيل ضريبة قيمة مضافة ١٤% على أسعار النولون البحرى المراكب الصب والحلويات.

زيادة الاسعار

وقال النائب ابانوب عزتـ، عضو مجلس النواب، أن هذه النسبة مرتفعة جدا وستؤدى إلى زيادة كبيرة فى الأسعار خاصة اسعار السلع الاستراتيجية ( الفول -العدس-القمح-السكر-الشاى) .

وأضاف النائب أبانوب عزت،عضو مجلس النواب، أن هذا الإجراء ضد سياسة الدولة التى تسعى لحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فضلا عن توفير السلع بسعر مناسب تلبية لاحتياجات المواطنين ، وتماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الحفاظ على وجود السلع بسعر مناسب .

وقد قررت اللجنة بعد الاستماع لرد الحكومة، وممثل مصلحة الضرائب بإفادة اللجنة بالرد كتابة على كل ما ذكره ممثل المصلحة.

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هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم ، بعد الموافقة على اتفاقية قرض ومنحة لصالح الصعيد.

ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال جدول الأعمال، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن:

أ‌- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.