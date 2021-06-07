/634980/تأييد-حبس-سارة-الطباخ-سنتين-في-اتهامها-بتبديد-مبالغ-مالية-لمحمدالشرنوبي-مستندات

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الإثنين 7 يونيو 2021، بقبول معارضة المنتجة سارة الطباخ على حكم حبسها غيابيًا سنتين مع الشغل، بتهمة تبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبى بموجب توكيل رسمى، وخيانة الأمانة، شكلًا وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه.

وتقدمت سارة الطباخ باستئناف على الحكم الصادر ضدها، ومن المقرر أن يتم نظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد.

وكانت اتهمت سارة الطباخ في محضر رسمي داخل قسم شرطة أكتوبر، خطيبها السابق محمد الشرنوبى، بسرقة الدراجة البخارية الخاصة بها "سكوتر"، وهو ما نفاه الشرنوبى، بعد سؤاله من قبل ضباط وحدة المباحث.

وقالت سارة الطباخ، في المحضر ، إنها كانت فى زيارة لأحد معارفها بكمبوند سكنى في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وهناك فوجئت بـ"الاسكوتر" المملوك لها، والمختفى قبل 8 أشهر، وحينما سألت الأمن عن صاحبة أخبروها بأنه ملك محمد الشرنوبى.

ساؤر

فيما قال الشرنوبى أمام جهات التحقيق، أثناء سماع أقواله عن الواقعة، إن سارة من أهدته "الأسكوتر" كهدية عيد ميلاده قبل انفصالهما، ونفى سرقته، مؤكدًا كيدية البلاغ وعدم صحته.