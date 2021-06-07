مصر وبولندا تتفقان على إعفاء حاملى الجوازات الدبلوماسية من تأشيرات الدخول

جدة - نرمين السيد - عقد السفير بدر عبدالعاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، جلسة مشاورات ثنائية مع الوفد البولندى الذى يزور مصر خلال الفترة 7-8 يونيو 2021، برئاسة كل من نائب وزير الخارجية البولندى للتعاون الاقتصادى والإنمائى وإفريقيا والشرق الأوسط "باڤل يابلونسكى"، ووزير الدولة والمفوض الحكومى للاستثمارات الأجنبية بوزارة التنمية الاقتصادية والعمل والتكنولوجيا البولندية "چاجوش بييخوڤياك"، وذلك بحضور ممثلى الوزارات والهيئات المعنية بالدولة.





وتضمنت جلسة المشاورات مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين بشقيها السياسى والاقتصادى، ومختلف أوجه التعاون الفنى والقطاعى، بما فى ذلك التعاون الثقافى والسياحى بين البلدين، وسبل تعزيز ذلك التعاون بما يرتقى لتطلعات الجانبين، وتم التأكيد على تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع بولندا، باعتبارها دولة متشابهة الفكر والأولويات، من خلال منظور براجماتى يستند إلى اعتبارات المصلحة المشتركة بين البلدين، وتم أيضًا استعراض الفرص الاقتصادية والاستثمارية التى توفرها مصر، لا سيما فى منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية.

كما تم التباحث حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وتثمين الدور المصرى خلال الأزمة الأخيرة فى وقف إطلاق النار ومساعى إعادة إعمار قطاع غزة، فضلاً عن الأوضاع فى ليبيا وسوريا، وعلاقات مصر مع تجمع دول الفيشجراد، وآخر تطورات عملية التفاوض حول سد النهضة الإثيوبى.

وتم التباحث حول فرص التعاون بين مصر وبولندا فى مجال التنمية فى القارة الإفريقية استنادًا لما لدى مصر من خبرات طويلة وممتدة فى هذا المجال.

وفى ختام جلسة المشاورات السياسية، وقع السفير مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ونائب وزير الخارجية البولندى للتعاون الاقتصادى والإنمائى وإفريقيا والشرق الأوسط، بالتوقيع على اتفاق بين مصر وبولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد المصرى المُشارك فى تلك المشاورات، ضم الدكتورة نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، ومساعدى وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، ومدير إدارة السودان وجنوب السودان، وللشؤون الإفريقية، والسفير أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والسفير نائب مُساعد وزير الخارجية لشؤون دول شمال ووسط أوروبا، والوزير مفوض رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى، والمستشار رئيس المكتب التجارى المصرى فى وارسو، ونواب مساعدى وزير الخارجية لشؤون ليبيا وفلسطين، ومُمثلين عن وزارات التعاون الدولى، والزراعة، والتجارة والصناعة، والتعليم العالى والبحث العلمى.