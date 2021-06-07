عاجل.. انطلاق فعاليات التدريب المشترك طويق ــ 2 بالمملكة العربية السعودية

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات التدريب المشترك "طويق ـــ 2" والذى تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلاً عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب.





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