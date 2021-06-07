النشرة المرورية.. زحام بصلاح سالم وكوبرى الفنجرى وسيولة بالنصر والأوتوستراد

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام المتفرقة فى أبو قير بمنطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة فى شارع جيهان للمتجه إلى مناطق حى الجامعة، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.

ولفت صابر إلى أن محافظة القليوبية، تشهد كثافات مرتفعة للقادم من ميدان المؤسسة وأسفل الدائرى ومناطق ميت نما ومتجه لمناطق ميت حلفا وقليوب؛ نتيجة إنشاء كوبرى فى هذه المنطقة تحديدا.

وتابع أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها مرضية، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال، وخاصة أعلى مناطق دار السلام والبساتين للمتجه إلى المنيب، وأعلى مناطق أرض اللواء والمرج.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن محور 26 يوليو، الحركة المرورية فيه تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، فى جميع اتجاهاته، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة تشهد بعض الأحجام فى شارع مراد للقادم من ميدان الجيزة ومتجه لفيصل والهرم، ناصحا باستخدام شارع السودان أو شارع الجامعة.

وأوضح أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، لفت صابر إلى وجود بعض الأحجام فى محور صلاح سالم، عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا بسلوك محور النصر، ونصح صابر بتجنب كوبرى الفنجرى، للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

وأشار صابر إلى وجود بعض الأحجام بكوبرى الحلمية، للقادم من مناطق مصر الجديدة والتجنيد ومتجه لمناطق المطرية ناصحا باستخدام كوبرى سراى القبة، وكذلك أحجام بمطلع كوبرى العاشر للقادم من الفسطاط ومتجه لمناطق أثر النبى والكورنيش، ناصحا باستخدام محور الأوتوستراد بديلا عنه.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو9090"، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، واستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.