حقوق النواب توصى بإعداد رؤية لوزارة الثقافة لمخاطبة الغرب

جدة - نرمين السيد - كما أوصت اللجنة، الوزارة بالاستعانة بالقطاع الخاص، فى بعض الأعمال، ليتم تنفيذها بشكل سريع، بعيدا عن البيروقراطية، وأن يكون لدى الوزارة مجموعة عصف ذهنى للتحرك السريع فى بعض التحديات، مثل واقعة الحفار المصرى الذى حل أزمة السفينة البنمية التى علقت فى قناة السويس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الثقافة من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

وشهد الاجتماع توجيه انتقادات من النواب لدور الوزارة، حيث أشار النائب محمود بدر الى تراجع دور الوزارة فى قطاع الكتب الثقافية، وكذلك دور قصور الثقافة، مستشهدا بقصر ثقافة شبين القناطر الذى لم يتم تطويره منذ سنوات رغم المطالبة بذلك عدة مرات.

وقال النائب خالد بدوى، ان استراتيجية الوزارة بشأن حقوق الانسان عبارة عن رد فعل، مؤكدا ان الوزارة مقصرة فى دورها، وأن الأمر يحتاج جهد حقيقى على أرض الواقع.

وأضاف، تقصير الوزارة أدى لزيادة الهجمات على البلاد خلال الفترة الأخيرة، لاسيما واننا لم نصنع حائط صد أمام تلك الهجمات، والعمل على تغيير الرأى العام.

واستشهد بدوى، واقعة صناعة عمل كرتون بالخارج يحكى قصة الحفار المصرى لحل ازمة السفينة العالقة، وأننا كنا من الأولى أن نقوم بذلك، متسائلا، عن دور الوزارة فى ذلك.

وتساءل عن دور وحدة حقوق الانسان داخل الوزارة، قائلا: "لا نريد تستيف ورق، عاوزين دورها فى تشكيل الوعى".

وهنا تدخل النائب طارق رضوان، بأهمية التوصية على الوزارة بالاستعانة بالقطاع الخاص، للعمل السريع فى الأحداث، بعيدا عن البيروقراطية، وأن يكون لدى الوزارة مجموعة عصف ذهنى بالوزارة، للتحرك السريع فى مثل هذه التحديات، منتقدا غيابنا عن قصة الحفار المصرى، التى تناولتها كل وسائل التواصل الاجتماعى.

كما انتقد النائب طارق الخولى، تردى أوضاع المكتبات حاليا، حيث لم تعد جاذبة للشباب.

وقال: "للأسف أدوات الجذب بالوزارة أصبحت رتيبة، فى الوقت الذى تعد فيه المكتبات خط الدفاع الأول لنشر القوة الناعمة، والقضاء الحقيقى على التطرف".

وأشار إلى أن دور الوزارة انحسر ولدينا نماذج سيئة، لابد من مواجهتها، متابعا: "يجب أن نكون منتبهين، ليس أمامنا سوى تعظيم الثقافة وتغذيتها بأدوات حديثة".

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان، على ضرورة أن يكون هناك رؤية جديدة لإدارة المنصات لمخاطبة الغرب وإعداد جنود ثقافية تواجه الغرب بنفس الفكر، الذين يريدون غزو مصر به.

وتابع: "نحن دائما كنا مصدرين للثقافة، وهذه حرب ضد مصر، ولابد من رؤية جديدة للتعامل، مشيرا إلى أنه فى عام 2013 كان هناك عرض من دولة للحصول على تراثنا الثقافى كحق انتفاع بقيمة 100 مليار جنيه.