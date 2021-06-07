الإمام الأكبر يعزي باكستان في ضحايا تصادم قطارين بإقليم السند جنوب البلاد

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى السيد عمران خان، رئيس وزراء دولة باكستان، والشعب الباكستاني الشقيق، في ضحايا حادث تصادم قطارين بإقليم السند جنوب باكستان، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

كما يتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".