بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى السيد عمران خان، رئيس وزراء دولة باكستان، والشعب الباكستاني الشقيق، في ضحايا حادث تصادم قطارين بإقليم السند جنوب باكستان، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.
كما يتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمام الأكبر يعزي باكستان في ضحايا تصادم قطارين بإقليم السند جنوب البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.