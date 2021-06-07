مصر تنظم دورة تدريبية لوفد من معهد الدراسات الأمنية النيجيري

في إطار جهود دعم التعاون بين مصر ودولة نيجيريا الشقيقة، يشارك وفد من معهد الدراسات الأمنية النيجيري يضم قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية بدولة نيجيريا في دورة تدريبية يستضيفها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لوزارة الداخلية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية حول موضوعات الحوكمة والأمن والتنمية المستدامة في ضوء التحديات المشتركة التي تواجهها البلدين، وذلك خلال الفترة من ٧ إلى ١١ يونيو الجاري بالتعاون مع سفارتي البلدين في أبوجا والقاهرة.

يتضمن برنامج الدورة لقاءات مع المسؤولين المصريين في المجالات ذات الصلة وزيارات ميدانية تشمل المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة، وذلك في إطار نقل الخبرات والدروس المستفادة من التجربة المصرية في تحقيق الاستقرار ومكافحة الارهاب والدفع بالتنمية الشاملة.

هذا وقد تم إفتتاح أعمال الدورة بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام اليوم ٧ يونيو الجاري بمشاركة كبار المسؤولين بوزارتي الخارجية والداخلية وسفير نيجيريا في مصر.