علماء جامعة القاهرة يتربعون على عرش جوائز الدولة

د. الخشت يهنئ الأساتذة الفائزين بجوائز النيل والتفوق والتشجيعية والتقديرية

د. الخشت: الجامعة تفخر وتعتز بأساتذتها وعلمائها لتفوقهم وتميزهم في مختلف المجالات

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أساتذة الجامعة والمرشحين من مجلس الجامعة، الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التفوق، التقديرية، التشجيعية) لعامي 2020 و2021، التي أعلنت عنها وزارة الثقافة، والتي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مختلف المجالات من الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية، وتأتي في إطار دعم وإثراء الحياة الثقافية سواء على المستوى المحلي أو العربي.

وفاز من المرشحين من مجلس جامعة القاهرة بجائزة الدولة "النيل للمبدعين العرب" في مجال الآداب، المفكر العربي الدكتور رضوان السيد، وبجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية الكاتب الصحفي وائل لطفي.

ومن أساتذة جامعة القاهرة فاز بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية، كل من الدكتور محمد عفيفي الأستاذ بكلية الآداب والدكتور أحمد يوسف الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وفاز بجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية، كل من الدكتورة عالية محمد عبد المنعم المهدي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتور محمد سلمان الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كما فاز بجائزة الدولة التشجيعية، الدكتورة ابتهال عادل أنور علي هارون المدرس المساعد بكلية الآداب (فرع علم الاجتماع)، والدكتور محمد إبراهيم محمد خطاب المدرس بكلية الآداب (فرع الجغرافيا)، والدكتورة إسراء الحسيني الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية (فرع السياسات المالية وأثرها على الأداء الجاري للاقتصاد المصري)، والدكتورة هالة رشيدي الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية (فرع الاستراتيجية والأمن القومي).

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن اعتزازه وفخره بأساتذة وعلماء جامعة القاهرة لتميزهم وتفوقهم في مختلف المجالات، وحصولهم على العديد من جوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية، والتي تعتبر وسام تقدير لما قدموه من جهد وأبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة شهدت خلال الـ 4 سنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في كافة المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية، بما يدعم مشاركة أبنائها من العلماء والباحثين في شتى العلوم ويرفع قدراتهم التنافسية، ويساهم في تطورات الدولة المصرية وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة، مما أدى إلى تربع الجامعة وأساتذتها على عرش الجوائز في مختلف المجالات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها، وتُفسح المجال أمام باحثيها للمشاركة والمنافسة في مختلف المجالات، وتدفع المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية، وتدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، وتُخضعهم لمعايير صارمة في الاختيار والترشيحات للجوائز في مختلف المجالات، والتي يضعها مجلس الجوائز بالجامعة.