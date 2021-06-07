إنطلاق فعاليات التدريب المشترك ” طويق ــ ٢ ” بالمملكة العربية السعودية

إنطلقت فعاليات التدريب المشترك " طويق ـــ ٢" والذى تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية ، بمشاركة عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكلاً من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان ، فضلاً عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب . يأتى التدريب " طويق ـــ ٢" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكرى ، وتطوير العمل العربى المشترك فى ظل التحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط .

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