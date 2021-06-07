انطلاق فعاليات التدريب المشترك " طويق ــ ٢ " بالمملكة العربية السعودية

انطلقت فعاليات التدريب المشترك " طويق ـــ ٢" والذى تجرى فعالياته على مدار عدة أيام، بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية، وقوات المظلات لكلاً من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان ، فضلاً عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب .

يأتى التدريب " طويق ـــ ٢" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكرى ، وتطوير العمل العربى المشترك فى ظل التحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط.