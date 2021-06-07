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صناعة النواب تناقش انهيار مصنع الالومنيوم بنجع حمادي بسبب ارتفاع سعر توريد الطاقة«صور»

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بدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة، في مناقشة  طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد محمد المنوفي، بشأن انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادي نتيجة احتساب سعر تكلفة الكهرباء للمصنع بقيمة أعلى من السعر العالمي، مما أثر على زيادة تكلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة.

دعم الاقتصاد المصري 

وأكد النائب السيد المنوفي، عضو مجلس النواب،  خلال اجتماع اللجنة  أن المصنع احد القلاع الصناعية الكبري في صعيد مصر وساهم في دعم الاقتصاد المصري لعقود من الزمن وادخل للدوله حوالي ٤٣ مليار جنيه ضرائب وتأمينات وأرباح علي مدار  سنوات وقدم للدوله الكثير .

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ارباح مصنع الالمونيوم 

واستعرض النائب السيد المنوفي، عضو مجلس النواب، خسائر المصنع حيث أكد أن ارباح مصنع الالومنيوم بنجع حمادي في ٢٠١٧ كانت 2مليار و700مليون ،وأرباح عام 2018 1مليار و700مليون، وبلغت ارباح 2019 حوالي 570مليون  وفي عام 2020 بالغت خسارة المصنع مليار و700مليون.

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  أسعار توريد الكهرباء 

وطالب النائب السيد المنوفي، عضو مجلس النواب، باقرار سعر مخفض لأسعار توريد الكهرباء الي مصنع الالومنيوم وكذلك دراسه انشاء  محطة طاقة شمسيه وتنظيم زيارة للجنه الصناعه لزيارة المصنع علي الطبيعه حتي تستبين معاناه علي الطبيعيه في عدم تحقيق أرباح بسبب ارتفاع تعريفه الكهرباء الورده للمصنع .

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وتجدر الاشارة إلي ان  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على اتفاقية قرض ومنحة لصالح الصعيد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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