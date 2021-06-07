/634983/قتلوه-بمطوة-بسبب-النفقة-ربة-منزل-تصفع-طليقها-وتستعين-بشقيقها-في-البساتين

النفقة تكون السبب الرئيسي في أى مشاكل بين الزوجين خاصة عندما الزوج يمنتع عن دفاعها لأولاده وتعند الزوجة في حقوقها ومنهم من يرفع الدعاوي القضائية ، وتنظر حمك القضاء ولكن هنا في القصة ربة منزل تأخذ حقها بأيدها.

بداية الواقعة عندما ذهبت سيدة إلى منزل طليقها الذى انفصل عنها بسبب الخلافات الأسرية الكثيرة، لتطالب منه نفقة أبنائة، والذي تركهما لها دون أموال ومصاريف مدارس ومأكل ومشرب، واتهمته بالجحود والتقصير في حقها الشرعي وحق أولادة، وعندما رفض الزوج الاستجابة لطلبها، وتطورت المشاجرة بينهما صفعته على وجهها أمام الجيران وشقيقتها التي رافقتها.

وحاول عدد الجيران فض النزاع بينهما والمشاكل ولكنها صممت بعدم المغادرة وجلست على السلالم تنتظر شقيقها عقب مهاتفته ليحضر وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وقبل أن يعرف ما حدث تهجم على طليقها وطعنه في جسده ما أسفر عن مصرعة في الحال وسقط جثة هامدة الأرض في بركان من الدماء.

خلافات زوجية

و كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود خلافات زوجية بين المجني عليه وزوجته، انتهت بأن توجهت الزوجة إلى إلى منزل زوجها للمطالبة بنفقات أولادها منه، فحدثت مشادة كلامية بينهما وتبادل الشتائم، بينهما وسارعت بصفع المجنى عليه على وجهه وكانت معها وقتذاك شقيقتها، وإذ بادر المتواجدون بفض تلك المشاجرة، قامت بالاتصال بشقيقها المتهم، الذي حضر وبيده سلاح أبيض “مطواه”.

وأضافت التحقيقات أيضًا، قيام المتهم بالإسراع خلف المجنى عليه الذى كان يسير وسط مجموعة من أولئك الذين نجحوا من فض المشاجرة التي قامت بينه وبين زوجته، وإذ لحق به طعنه بسلاح أبيض"مطواه" باليد الأخرى في صدره، موجها إليه عدة طعنات في منطقة الصدر محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تحقيقات النيابة فى القضية كشفت، أن مشاجرة تطورت لتشابك بالأيدى بين الزوجة و طليقها للمطالبة بنفقة الأطفال، لتستعين الزوجة بشقيقها لنصرتها فى تلك المشاجرة، فأخرج سلاحه وسدد له طعنات بصدره دون أن بدرى أن تلك الطعنات ستنهى حياتهما سويا.

وانتهت معركة ربة المنزل فى قتل الطليق وحبس الشقيق خلف جدران السجون، وبعد تداول القضية في ساحة المحكمة قضت المحكمة بالسجن المؤبد له مع الشغل والنفاذ لتخسر كلتاهما.

صدر الحكم أول أمس السبت، برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفى، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين في محكمة استئناف القاهرة، وبحضور عبد الله محمود وكيل النيابة وأمانة سر عادل الشيخ.