/634987/وزارة-العدل-السويسرية-لا-يحق-لليويفا-وضع-عقوبات-على-أندية-السوبر-ليج

خاطبت وزارة العدل السويسرية، اليوم الأثنين الموافق السابع من يونيو، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وجاء ذلك في بيان رسمي من الوزارة مع الاتحاد، بسبب العقوبة التي يبحث عنها اليويفيا، علي الأندية الثلاثة المشاركة في بطولة السوبر ليج، وهم يوفينتوس وبرشلونة وريال مدريد، بالرغم من إنسحاب التسع أندية الأخري من البطولة، في وقت سابق.

قالت إذاعة "كادينا سير" الاسبانية، إنها حصلت على معلومات مفادها أن وزارة العدل السويسرية أرسلت خطابا للفيفا ويويفا من أجل إعلامهما بأنهما لا يملكان الحق فى وضع عقوبات على الأندية التى قرّرت المشاركة في مسابقة الدورى الأوروبى.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا عن إجراءات تأديبية ضد الثلاثي المتمرد "يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة" بسبب دوري السوبر الأوروبي يوم الأربعاء، وأشارت التقارير إلى أن الهدف هو حل الموقف قبل انطلاق يورو 2020 مساء الجمعة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن التاريخ المحدد ترجيحًا لصدور الحكم هو الأربعاء، على الرغم من أن ذلك سيكون بعيدًا عن نهاية الأمر، وجاء تحديد موعد العقوبة قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا 2020.

العقوبة المتوقعة علي الأندية

وأشارت الصحيفة الإيطاالية إلى أن العقوبة المتوقعة على الاندية الأوروبية المشاركة في بطولة السوبر ليج،من قبل الاتحاد الاوروبي، من الممكن استبعاد الثلاثي من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن قد تكون أقل ومجرد غرامة فقط.

يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد هي الفرق الوحيدة التي ما زالت ملتزمة بمشروع دوري السوبر الأوروبي بعد انسحاب الفرق التسعة الأخرى في غضون 48 ساعة بعد الإعلان عن انطلاق المشروع.

تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي

أطلق ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا تصريحات بالأمس هاجم خلالها آندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، وقال رئيس اليويفا فى تصريحات نقلتها شبكة "فوتبول إيطاليا"، "بالنسبة لي، هذا الرجل لم يعد موجودًا، أعتقدت أننا صديقين، لكنه كذب أمام وجهى حتى اللحظة الأخيرة من اليوم الأخير، وأكد لى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق".

وأضاف رئيس اليويفا، "فى اليوم السابق، كان قد وقع بالفعل على وثائق لإطلاق دوري السوبر الأوروبي، أضع رئيس يوفنتوس فى الفئة الأولى من الذين يقع عليهم الخطأ في هذه القضية".