الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى للسنة المالية 2020/2019

جدة - نرمين السيد - كما وقع الرئيس السيسى قانون رقم 35 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2020/2019، بمبلغ مليار وسبعمائة وستة وتسعون مليونا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفا وخمسمائة وتسعة جنيهات.

ووقع الرئيس السيسى قانون رقم 36 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للبريد للسنة المالية 2020/2019، بمبلغ قدره تسعة وستون مليارًا وثمانمائة وتسعة وأربعون مليونًا وأربعة وثلاثون ألفا وثلاثة وتسعون جنيها.

كما وقع الرئيس السيسى قانون رقم 37 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2020/2019، بمبلغ ثمانية مليارات وخمسة وثلاثون مليونا واثنان وعشرون ألفا واربعمائة وأربعة عشر جنيها.

ووقع الرئيس السيسى قانون رقم 38 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2020/2019، بمبلغ ثمانمائة واحد عشر مليونا وستمائة وثمانية آلاف وثمانمائة وأربعة وثلاثون جنيها.

كذلك وقع رئيس الجمهورية قانون رقم 39 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2020/2019، بمبلغ مائة وستة مليارات وتسعمائة وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفا وسبعمائة واثنا عشر جنيها.

كما وقع الرئيس السيسى قانون رقم 40 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2020/2019، بمبلغ مائة وسبعة وستون مليونا وثمانمائة وخمسة وستون ألفا وتسعمائة وأربعة وثمانون جنيها.

كما وقع الرئيس السيسى قانون رقم 41 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية لسنة 2020/2019، بمبلغ قدره أربعمائة وسبعة ملايين وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وستة وثلاثون جنيها.

ووقع الرئيس السيسى أيضا قانون رقم 42 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2020/2019، بمبلغ أربعمائة وواحد وسبعون مليونًا ومائة وستة وخمسون ألفا وتسعة جنيهات.

كما وقع الرئيس السيسى أيضا قانون رقم 43 لسنة 2021 بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2020/2019، بمبلغ ستة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وثلاثة وعشرون ألفا وثلاثمائة وأربعون جنيها.

نشرت القوانين فى الجريدة الرسمية.