صناعة النواب تستدعى وزراء المالية والصناعة والأعمال بسبب مصنع الألمونيوم

جدة - نرمين السيد - أوصت لجنة الصناعة، بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمد محمود، باستدعاء وزير المالية ووزير الصناعة ووزير قطاع الأعمال لبحث أزمة إنهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادى بسبب ارتفاع تكلفة سعر توريد الطاقة مما تسبب فى تحقيق خسائر للقلعلة الصناعية الكبرى بصعيد مصر.





من جهته أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء خلال الاجتماع أن الوزراة أنفقت 36 مليار جنيه لرفع كفاءة القرى من خلال أعمدة ومحولات وصلت لـ 10 آلاف محول ولفت إلى أن حياه كريمة سيتم دعم قطاع الكهرباء فيها بـ60 إلى 70 مليار جنيه.

وإضاف شاكر إلى أن الدولة تبيع الفائض لبعض الدول المجاورة، وسيتم بحث أمر أزمة خسائر مصنع الألومنيوم مع وزير المالية بهدف إيجاد حلول فى أقرب وقت.

وطالب شاكر بتشجيع المواطنين على تركيب طاقة شمسية، مشددًا على أن الوزارة مستعدة لشراء الطاقة الشمسية حتى التى تصدر من أعلى المنزل، متابعًا : " هنشترى منك الكهرباء ومستعدين لتقديم الكهرباء بلاحدود واهتماماتنا الآن على جودة الخدمة".

ولفت إلى أن الوزارة تقيم مركز تحكم فى العاصمة الإدارية على أعلى مستوى.