عاجل: بالأسماء.. حركة ترقيات وزارة الخارجية 2021 كاملة

جدة - نرمين السيد - وشمل القرار أيضا، الترقية إلى سفير لكل من: عبیر محمد اسماعیل علم الدين محمد صفوت رمضان عطا أحمد حمدى بكر محمد محمد هيثم محسود جلال أحمد نهی حمدى أحمد الجبالى محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوى خالد احمد فاروق نظمی کریم محمد السادات عبد الكريم عماد مجدى حنا کامل أحمد عبد المجيد حمدنا الله ابراهيم حازم حسن حنفى حسنين شريف محمد مختار ربيع هيثم محمود عبد الغنی غباشى ياسر عبدالرحمن علی سرور أشرف أحمد محمود الديب محمد سمير محمد حلمى مرزوق أشرف محمد نبهان سويلم أحمد نهاد إبراهيم عبد اللطيف خالد محمد سامح انيس وائل إبراهيم على بدوى الشيخ محمد منير محمد لطفی أمل محمد عبد الحميد عفيفى علاء السيد حسين عبد العزيز محمود السيد السيد عمر حاتم محمد جبر الألفى الترقية إلى وزير مفوض: داليا محمد عبد الفتاح عبد الوهاب ایمان محمد سعيد زکی البنهاوى وليد محمد كامل التابعی رامية شوقى عبد السلام حسن صلاح حسن النشار محمد عمر حسین عزمی رشا سليمان محيى الدين سليمان احمد حسين احمد خفاجی عمرو احمد محمد الرشيدى تميم هانى عبد المنعم خلاف محمد محمد فواد عبد الله أحمد تامر محمد الحفنى محمود باسم يحيى حسن قاسم ناجى نبيل بشارة غابه عمرو محمد يوسف السيد ضياء الدين عیسوی عبدالرحيم حماد وليد فهمى على الفقى رشا حمدی احمد حسین شريف محمد عبد اللطيف الجمال نادر سعد عبد النبى عبيده احمد محمد عبد الحميد طايع وليد عثمان کرم الدين على احمد محمد فرید احمد مرسی محمد حسن رفعت على حسن طارق محمد السعيد يوسف تامر فتحى عبد السلام حماد ريم زينهم عنتر زهران محمد مصطفی قطب الجمال مياده عصام عبد الرحمن محمد هيثم محمد صفى الدين محمد عبد اللطيف عبد السلام عبده اللايح سانتی سربانه حبيب سربانه محمد شحات محمد حسين الحلوانى يمنى عبد الفتاح محمد عثمان مروى فؤاد محمد محمد نادر نبيل زكى مرقس ايمان سامی فتح الله ياقوت باسم محمد محمود صابر الترقية إلى مستشار: رامى على محمود المبيض محمد ابراهيم متولی مصطفی نعیم محمد عبدالله سمير برهان السيد عيد السيد غنام كريم محمد حجازى محمد محمد كمال على أحمد الحمصانی احمد صبحى على السيد سليمان محمد عاطف فريد الحسینی هشام محمد السعيد احمد رانيا احمد ابراهيم حميد شريف على شحاته اسماعيل عيسى مها عبد الرحمن محمد عبد السلام مروة محمد جمال عبد اللطيف شعير محمد مصطفى الهادى عبد المجيد مسعد احمد عبد الفتاح صالح على شريف أبو بكر محمود سامى محمد عبد العزيز الأشرفی شيم حامد عبد الحميد الجرف مريم محمد فاضل يعقوب مروة عبد العال محمود عبد العال تامر محمد توفيق محمد ابراهيم سعيد عبد الرحيم ابراهيم أسامة محمود شكرى محجوب محمود محمد محمود العشماوى احمد عبد العزيز أحمد محمد أمجد أحمد رزق محمد نوران حلمى احمد ابو الوفا مشيرة عباس رشدی العمارى عمر ابراهيم عارف محمد عارف حسام عبد الله نور الدين على كمال الدين شريف رافت رشدى يوسف طارق احمد محفوظ احمد محفوظ محمد امین نيفين محمد عيسى احمد السعيد عيسی فاطمة الزهراء حسن عبد العزيز عبد القوی عمرو محمد يسرى محمد مرسی شيماء نبيل أمين درويش نورا عبد المهدى عبد المنعم محمد ياسمين محمد منير عمر التونی مها رشيد عالى محمود بركه محمد رمضان محمود رمضان الترقية إلى سكرتير أول: عمرو عز الدين فهمى محمود إيهاب محمد محمود محمد عرفان كريم عصام صالح عواد كريم عبد العزيز عبد الحميد السيد خالد مرسى إسماعيل عطا الله هايدى طه العربى عبد الباسط حسونه مینا نشات باسيلى عبد الملك مصطفی محروس محمد عبد المعبود أمين شعبان أمين عبد النبى أحمد محمد فريد منيب إيمان بالله محمد نبيل غتوری حسام محمد بشارى على محمد مصطفی علوی محمد سيف مؤمن محمد رجب محمد الشهاوی أحمد أبو زيد محمد هلال شعيب ساره محمود محمد عطية عمر سيد أبو زيد عمر عمر حامد أحمد شکری عمرو عبد الوهاب محى الدين أبو أحمد هانى عبد المنعم عبد الرازق التلبانی هايدى بشير فكرى بشير فرج يحيى محمد سعيد عبد الحميد تامر عادل ربيع غيث شیرین جلال عبد الله معوض ريم محمود عبد العزيز الدهشان أميرة محمد محمود يسرى القرمالی أميرة السيد لبيب خفاجه محمد حسن إبراهيم عيد محمد أحمد محمد کاسب مينا رزق عطيه رزق الترقية الى سكرتير ثان: طارق إسماعيل عبد الرحمن غنيم ريهام عبد البارى حسين عبد الباری أحمد مصطفی زکی عبد الله نادر شبل وهبه الجندى محمد الحسين محمد عبد المنعم السيد هدير ماجد حسن محمود أنس القطان دينا السيد فتحی محمد محمد زغلول محمد صبری أحمد السيد وائل عصام الدين أحمد طه شيحه حبيب مدحت حبيب عياد ماهیتاب عبد الحميد ناصر محمد حمزاوى أحمد عصام سيد محمد شديد نهى محمد سعيد عبدالعزيز باشا خالد عصام محمد مختار زاهر محمد صلاح الدين عبد الفتاح العلقامی أحمد سامح جابر خليل سارة محمود محمد محمود محمد شحاته سيد كامل محمد أحمد الصغير عبده وائل عبد المنعم محمد محمد أحمد رأفت عبد الرحيم إبراهيم حنفى أحمد توفيق محمد الهادى عليان محمود أحمد محمد بيومى هند مهیار محمد أحمد أسماء سمير محمد السيد أحمد كريم محمد عادل حسن العسال أحمد نبيل محمد شاش إبراهيم ممدوح السيد السيد فوده أحمد طارق مصطفى إبراهيم مصطفی محمد ضياء الدين السيد محمد الترقية إلى سكرتير ثالث: يوسف صابر حنا یوسف حسب الله ماريز منير حبيب مرقص می عادل شافعی محمد عثمان أحمد محمد هانی شفیق الرافعى مريم عادل عبد اللطيف الباسوسی عبد الرحمن أحمد على إبراهيم أحمد زينهم عبد الحميد عيسى مرزوق رانده محمود جمیل الديب أميره سامى عبد المحسن الباجورى ماری صلاح عطا الله سليمان سعید عبير فيصل محمد عبد الحميد بكر شريف محمود بشیر علی حسین

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