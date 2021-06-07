الاحتفال بعيد دخول المسيح مصر فى بلبيس

جدة - نرمين السيد - احتفلت إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان، بعيد دخول المسيح أرض مصر ورحلة العائلة المقدسة فيها، وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس فى مدينة بلبيس التابعة للإيبارشية والتى تعد إحدى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة.





بدأ الحفل بعرض كشفى من مجموعة الشطبى الكشفية التابعة للكنيسة، ثم صلى نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية، رفع بخور عشية العيد مع عدد من كهنة الإيبارشية، وبعدها قدم كورال الكنيسة عددًا من الترانيم والألحان الكنسية. وقدم كاهن الكنيسة عرضًا لتاريخ دخول المسيح إلى مدينة بلبيس وترحيب أهلها بالعائلة المقدسة، واستظلالهم تحت شجرة مريم التى قطعها جنود الحملة الفرنسية، واختتم الحفل بكلمة نيافة الأنبا مقار عن دخول السيد المسيح أرض مصر. وبعد الاحتفال افتتح الأنبا مقار مشروع ترميم كنيسة السيدة العذراء الأثرية الملاصقة لكنيسة مار جرجس، وأسدل الستار عن أيقونة قبطية على الطابع الأثرى تصور دخول العائلة المقدسة إلى مدينة بلبيس.

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