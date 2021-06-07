رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: العاصمة الإدارية حلم مصر للعبور للمستقبل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسام أبوساطى المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد أهم إنجازات مصر، وحلمها للعبور إلى المستقبل حيث تم تصميمها وبناءها وفقا للمقاييس العالمية مما يجعلها نقلة حضارية كبرى سيسجلها التاريخ للقيادة السياسية للدولة المصرية وللرئيس عبدالفتاح السيسى، تُجنى ثمارها الأجيال القادمة، مشيدا بالجهود التى تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى متابعة تنفيذ جميع المشروعات الجارية بالعاصمة الجديدة، خصوصًا فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.





جاء ذلك تعقيبا على زيارة وفد الهيئة، صباح اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور حسام أبوساطى، للمقر الجديد للهيئة فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى والوقوف على أحدث المستجدات المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية والتجهيزات اللازمة لمقر الهيئة وذلك فى إطار جهود المسؤولين وقيادات الدولة استعدادًا لانتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف الدكتور أبوساطى، أنه خلال الفترة الماضية تم تقسيم موظفى الهيئة لتلقى الدورات التدريبية التى تنظمها الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط، فى عدة مجالات منها التحول الرقمى والبرمجة والشبكات والموارد البشرية، لضمان وجود عناصر قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فى وجود جهاز إدارى كفء وفعال ليكون الانتقال للعاصمة الجديدة نقطة الانطلاق لعصر جديد من العمل الحكومى المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين. وأضاف المدير التنفيذى للهيئة، فيما يتعلق بالموقف التنفيذى للإنشاءات بأن التجهيزات للمقر تسير وفقا للخطة الموضوعة مؤكدا مراعاة التقسيمات المخططة لأماكن تواجد جميع العاملين وتوفير الخدمات اللازمة لمختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية المتوافقة مع أحدث أساليب العمل.

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